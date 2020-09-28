В Азербайджане объявили частичную мобилизацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации. В соответствии с распоряжением, Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

Ранее на всей территории Азербайджана было введено военное положение, напоминает «Интерфакс». В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР также объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь 28 сентября, передает РБК. Военное руководство Азербайджана заявило, что во время боев убито более 550 военнослужащих Армении. В Баку заверили, что армия Армении потеряла 22 единицы бронетехники, включая танки, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана потеряли около 200 военнослужащих. Уничтожено 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников.

