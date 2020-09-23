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#Главное в политике

Главное в политике за 23 сентября

23.09.2020

Лукашенко провел тайную коронацию, Навального выписали из стационара

ГЛАВНОЕ

• К бессрочной акции неповиновения после тайной инаугурации Александра Лукашенко призвала оппозиция граждан Белоруссии. «Для нас, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», — высказался о Лукашенко член Координационного совета оппозиции Павел Латушко

• Вечером люди вышли на улицы Минска, силовики ответили водометами с краской и задержаниями.    

• Лукашенко сегодня провел церемонию инаугурации тайно — она не анонсировалась, вопреки закону не велась телетрансляция, центр города был перекрыт, резиденцию президента охраняли силовики. 

Подтвердили непризнание Лукашенко главой Белоруссии после инаугурации минимум семь европейских стран. Ранее результаты выборов не были признаны главами государств и правительств стран ЕС.

Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером, который избран народом. По ее словам, инаугурация это фарс: «Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию». 

• «Тайная инаугурация — это какой-то запредельный стыд и позор, — пишет журналист Андрей Лошак. — Диктатор продолжает ощущать себя грозным владыкой в порфире с державой и скипетром, а народ видит жалкого голого человечка, который дергается и трясет своим срамом у них перед носом, из последних сил цепляясь за власть». 

• «Как писал Честертон, если закон принят незаметно, то его не будут и замечать. Думаю, примерно это же касается вступления в должность президента», — замечает политолог Иван Преображенский

• «Россия будет продолжать поддерживать Лукашенко — из уже привычных страхов перед продвижением НАТО к ее границам, а еще из-за отсутствия пророссийской альтернативы, — считает политолог Алексей Макаркин. — Но здесь уже она оказывается в зависимости от «батьки», который уверен в том, что в любом случае Россия его не бросит». 

• В Москве не удалось найти площадку для концерта в поддержку белорусской оппозиции. 

• Мини-фильм о Тихановской опубликовала The New York Times

НАВАЛЬНЫЙ

Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники — врачи считают возможным его полное выздоровление. 

• Пока он остается в Германии, так как лечение продолжается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш

• «Планы пока простые, — рассказал сам Навальный. — Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс». 

• Статья Le Monde, где описывается разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном, не точна в формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее французская газета сообщила, что Путин в качестве одной версий отравления оппозиционера сказал, что Навальный сам проглотил яд. 

• «Главное оружие Навального — правда. Было и есть. Вот он детально описывает свои ощущения в процессе выздоровления. Всем ясно, что он пишет правду. И Путин — который всегда лжет. Который не может, раскрыв рот, не соврать. Даже когда можно сказать правду, Путин говорит неправду», — отмечает журналист Андрей Мальгин

• «Путин знает, что произошло, или может выяснить, и, если он продолжает прятаться за ослепительно надуманными отрицаниями и смехотворными обвинениями, он лишь усиливает подозрение, что это было целенаправленное покушение, санкционированное государством. У него был самый серьезный мотив, средства и возможность», — пишет в редакционной колонке The New York Times

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Бизнесмен Реза Зарраб, арестованный в 2016 году в США за отмывание денег для Ирана, первоначально отработал эту схему на российских деньгах. Связанные с его махинациями фирмы фигурировали в расследовании Сергея Магнитского, говорится в докладе OCCRP и Courthouse News Service. 

ПОЛИТИКА

• Сторонники Навального подвели итоги «Умного голосования-2020» и объявили старт кампании-2021. В сентябре кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», завоевали 141 депутатский мандат: 18 в региональных парламентах и 123 в муниципальных собраниях крупнейших городов страны. 

• Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак занял должность первого заместителя председателя Совета Федерации. 

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