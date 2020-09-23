Главное в политике за 23 сентября

ГЛАВНОЕ

• К бессрочной акции неповиновения после тайной инаугурации Александра Лукашенко призвала оппозиция граждан Белоруссии. «Для нас, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», — высказался о Лукашенко член Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

• Вечером люди вышли на улицы Минска, силовики ответили водометами с краской и задержаниями.

• Лукашенко сегодня провел церемонию инаугурации тайно — она не анонсировалась, вопреки закону не велась телетрансляция, центр города был перекрыт, резиденцию президента охраняли силовики.

• Подтвердили непризнание Лукашенко главой Белоруссии после инаугурации минимум семь европейских стран. Ранее результаты выборов не были признаны главами государств и правительств стран ЕС.

• Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером, который избран народом. По ее словам, инаугурация это фарс: «Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию».

• «Тайная инаугурация — это какой-то запредельный стыд и позор, — пишет журналист Андрей Лошак. — Диктатор продолжает ощущать себя грозным владыкой в порфире с державой и скипетром, а народ видит жалкого голого человечка, который дергается и трясет своим срамом у них перед носом, из последних сил цепляясь за власть».

• «Как писал Честертон, если закон принят незаметно, то его не будут и замечать. Думаю, примерно это же касается вступления в должность президента», — замечает политолог Иван Преображенский.

• «Россия будет продолжать поддерживать Лукашенко — из уже привычных страхов перед продвижением НАТО к ее границам, а еще из-за отсутствия пророссийской альтернативы, — считает политолог Алексей Макаркин. — Но здесь уже она оказывается в зависимости от «батьки», который уверен в том, что в любом случае Россия его не бросит».

• В Москве не удалось найти площадку для концерта в поддержку белорусской оппозиции.

• Мини-фильм о Тихановской опубликовала The New York Times.

НАВАЛЬНЫЙ

• Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники — врачи считают возможным его полное выздоровление.

• Пока он остается в Германии, так как лечение продолжается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

• «Планы пока простые, — рассказал сам Навальный. — Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс».

• Статья Le Monde, где описывается разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном, не точна в формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее французская газета сообщила, что Путин в качестве одной версий отравления оппозиционера сказал, что Навальный сам проглотил яд.

• «Главное оружие Навального — правда. Было и есть. Вот он детально описывает свои ощущения в процессе выздоровления. Всем ясно, что он пишет правду. И Путин — который всегда лжет. Который не может, раскрыв рот, не соврать. Даже когда можно сказать правду, Путин говорит неправду», — отмечает журналист Андрей Мальгин.

• «Путин знает, что произошло, или может выяснить, и, если он продолжает прятаться за ослепительно надуманными отрицаниями и смехотворными обвинениями, он лишь усиливает подозрение, что это было целенаправленное покушение, санкционированное государством. У него был самый серьезный мотив, средства и возможность», — пишет в редакционной колонке The New York Times.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Бизнесмен Реза Зарраб, арестованный в 2016 году в США за отмывание денег для Ирана, первоначально отработал эту схему на российских деньгах. Связанные с его махинациями фирмы фигурировали в расследовании Сергея Магнитского, говорится в докладе OCCRP и Courthouse News Service.

ПОЛИТИКА

• Сторонники Навального подвели итоги «Умного голосования-2020» и объявили старт кампании-2021. В сентябре кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», завоевали 141 депутатский мандат: 18 в региональных парламентах и 123 в муниципальных собраниях крупнейших городов страны.

• Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак занял должность первого заместителя председателя Совета Федерации.