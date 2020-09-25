Вернуть полный карантин могут при 10 тысячах новых заболевших COVID-19 в день

Администрация президента, федеральное правительство и мэрия Москвы обсуждают возобновление карантина в случае резкого роста числа заболевших коронавирусом. Такой сценарий возможен, если количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тыс. человек, а число новых заболевших будет значительно больше числа выздоровевших за сутки, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

При этом в правительстве рассчитывают, что ограничения будут мягче, чем в начале пандемии. Жесткие ограничения, как, например, оформление пропусков для выхода из дома и закрытие ресторанов и магазинов, ударят по экономике. Кроме того, говорит собеседник «Открытых медиа», в кабмине опасаются, что карантинные меры будут еще более негативно восприняты населением, чем весной.

В мэрии также пока не готовы к возвращению всех ограничений, так как мэр Сергей Собянин, кроме прочего, опасается резкого падения своего рейтинга.