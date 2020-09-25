Москва начала выводить из резерва койки для больных коронавирусом

Резервные койки для больных коронавирусом начали вводить в эксплуатацию в Москве. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала она.

При этом рост числа случаев заболеваний и ежедневных госпитализаций Ракова назвала общемировой тенденцией.