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Москва начала выводить из резерва койки для больных коронавирусом

25.09.2020

Резервные койки для больных коронавирусом начали вводить в эксплуатацию в Москве. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала она.

При этом рост числа случаев заболеваний и ежедневных госпитализаций Ракова назвала общемировой тенденцией.

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