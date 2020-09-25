В Париже у здания бывшей редакции Charlie Hebdo ранены четыре человека

У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Они пострадали от ножевых ранений. Нападающих было двое, они скрылись, передает BFMTV. Среди четырех пострадавших — двое сотрудников информационного агентства First Lines.

Власти закрыли близлежащие школы и детские сады, а также призвали жителей избегать этого района.

Le Parisien сообщает, что один из нападавших был вооружен мачете. Издание также сообщает, что полиция задержала мужчину, чья одежда была в крови. Но неизвестно имеет ли он отношение в нападению.

В 2015 году террористы напали на редакцию журнала Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В сентябре 2020 года журнал вновь опубликовал рисунки, приурочив это к началу суда над подозреваемыми. После этого сотрудники еженедельника стали получать угрозы.



