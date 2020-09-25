В Кремле отказ стран Запада признать Лукашенко назвали вмешательством в дела Белоруссии

Отказ ряда государств от признания Александра Лукашенко президентом Белоруссии противоречит международному праву и является косвенным вмешательством во внутренние дела государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога, и по сути они являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью», — цитирует Пескова «Интерфакс-Запад».

По словам Пескова, отказ западных стран признавать легитимность Лукашенко никак не повлияет на отношения Москвы и Минска.