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В Кремле отказ стран Запада признать Лукашенко назвали вмешательством в дела Белоруссии

25.09.2020

Отказ ряда государств от признания Александра Лукашенко президентом Белоруссии противоречит международному праву и является косвенным вмешательством во внутренние дела государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога, и по сути они являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью», — цитирует Пескова «Интерфакс-Запад».

По словам Пескова, отказ западных стран признавать легитимность Лукашенко никак не повлияет на отношения Москвы и Минска.

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