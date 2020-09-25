Навальный поблагодарил за спасение «неизвестных добрых друзей»

Алексей Навальный в Instagram выразил благодарность экипажу самолета, с борта которого его госпитализировали, сотрудникам омского аэропорта и медикам скорой помощи. По его словам, эти люди «сыграли ключевую роль» в его судьбе, но он пока даже не знает, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья».

«Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет, а сразу четко сказали: «это отравление», — и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни», — пишет Навальный.

Политика госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают. 23 сентября Навального выписали из стационара. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации.