Лукашенко задумался о введении карантина для приезжающих из стран Запада

Александр Лукашенко заявил, что рассмотрит вопрос о введении двухнедельного карантина для приезжающих в Белоруссию из стран Запада. Об этом сообщает ТАСС.

В Минздраве страны рекомендуют жителям минимизировать количество контактов с другими людьми, не выходить из дома, если в этом нет особой надобности, передает БЕЛТА.

Весной Лукашенко называл пандемию COVID-19 «коронавирусным психозом». О закрытии границ он говорил: «Глупость абсолютная и несусветная». В августе Лукашенко сказал, что пандемия в мире является не просто распространением болезни, а политической и экономической войной.