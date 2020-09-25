Сергей Медведев: Лукашенко, теряя легитимность, теряет суверенитет

Наивный Лукашенко не понимает, что теряя легитимность (вся эта виртуальная кенгурация), он теряет суверенитет. Сейчас его не признает большая часть цивилизованных стран, отзовут послов, наложат санкции, внутри он тоже потерял легитимность, но боится перейти к крупномасштабному насилию. Т.е. он одновременно теряет внутренний (монополия на насилие) и внешний суверенитет (признание). К 2021 году клиент окончательно дозреет и спелой грушей упадет в руки Путина, на что дальновидно и рассчитывают в Кремле, наблюдая, как Лукашенко сам выполняет всю грязную работу и сливает остатки беларуского суверенитета.

По уму, чтобы сохранить остатки власти и суверенитета, ему надо было бы пойти на диалог с оппозицией, признать преступления полиции, объявить реальную реформу и т.д., потому что источником суверенитета и независимости сейчас является только беларуская нация, а не Кремль. Но по уму он не умеет, и поэтому через пару месяцев превратится просто в гауляйтера протектората, которого без шума удалят.

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