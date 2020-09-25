Facebook удалил аккаунты, связанные с российскими спецслужбами

Facebook удалил три группы аккаунтов, нарушающих запрет соцсети на иностранное вмешательство, которые были связаны со спецслужбами России и «фабрикой троллей».

Одна из сетей от спецслужб размещала в Facebook и Instagram информацию преимущественно на русском и английском языках о «выборах и протестах в Белоруссии, российской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО» и других, передает DW.

Другая концентрировалась на темах Сирии и Украины, а также отчасти — Турции, Японии, Армении, Грузии и Белоруссии. Они выдавали себя за журналистов и местных жителей этих стран, писали на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправляли людей на свои сторонние сайты.

Третья группа аккаунтов связана с «Агентством интернет-исследований». Она ориентировалась на Турцию, Европу и США. Эти аккаунты писали на турецком и английском языках и выдавали свой сайт за платформу независимой турецкой организации.