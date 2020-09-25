В МИД Франции сообщили о расследовании утечки в СМИ разговора Макрона и Путина о Навальном

Министерство иностранных дел Франции начало расследование из-за появления в СМИ деталей разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

«Утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. Ведется расследование. Диалог, который президент республики хотел установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в частности тех, которые затрагивают нашу безопасность, в духе откровенности и высоких стандартов, и он продолжится в этом духе», — сообщили в ведомстве.

Телефонный разговор президентов состоялся 14 сентября. Позже газета Le Monde со ссылкой на источник сообщила детали беседы — якобы Путин сказал, что Навальный мог сам проглотить яд. Российский президент также отметил, что оппозиционер ранее уже симулировал болезни и шантажировал депутатов и чиновников через расследования ФБК. В Кремле заявили, что статья Le Monde не точна в формулировках.