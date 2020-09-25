Московскую систему распознавания лиц запустят еще в десяти городах

Московский опыт развития системы распознавания лиц готовятся распространить в регионах. Как пишет «КоммерсантЪ», компания NtechLab в пилотном режиме запустила в десяти крупных российских городах системы, позволяющие отслеживать жителей по биометрическим данным. Представитель компании отказался назвать конкретные города, опасаясь срыва будущих переговоров и тендеров, но раскрыл данные по Нижнему Новгороду.

В этом городе появится единая сеть видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, к которой будет подключено 3 тыс. камер. Их расположат на остановках, в общественных пространствах и домофонах. Часть из них может заработать уже до конца 2020 года.

Систему, как и в Москве, будут использовать для поиска нарушающих карантин, а также розыска преступников, чьи фото есть в базах данных МВД. В перспективе, надеются в NtechLab, благодаря определению количества людей на остановках город сможет также прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизирует транспортные потоки.