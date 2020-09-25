В сенате США предложили санкции в связи с отравлением Навального

Группа cенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением Алексея Навального. Законопроект предусматривает санкции против чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального, передает «Голос Америки».



Конкретные имена и должности лиц, в отношении которых могут введены ограничения, в документе не уточняются. Но среди возможных санкций указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Законопроект требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения. Также он обязывает Белый дом отчитаться, нарушила ли, по его мнению, Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.