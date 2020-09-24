Приставы наложили арест на квартиру Навального

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Причиной стал иск компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Арест был наложен еще 27 августа, то есть через неделю после отравления политика.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

По иску «Московского школьника» Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь должны были выплатить компании около 88 млн руб. Причиной иска стало расследование Соболь о поставках питания в детские учреждения. В нем говорилось о массовых отравлениях из-за некачественных продуктов. Позже Евгений Пригожин выкупил у компании право требования долга с ФБК, Навального и Соболь.