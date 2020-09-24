Андрей Мальгин: Писатель Комков не вправе выдвигать кого-либо на Нобелевскую премию

Российские агентства с большой помпой сообщили о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира. Песков уже благосклонно прокомментировал. Выдвинул Путина, оказывается, некий писатель Комков, автор книги "Кремлевский сурок". Писатель настолько известный, что о нем даже нет статьи в Википедии. И вообще нигде о нем ничего нет.

Однако в Уставе Нобелевской премии мира определено, что выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют право 7 категорий физических лиц:

1. Члены национальных парламентов и правительств различных стран;

2. Члены международных судов;

3. Ректоры университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;

4. Лица, награждённые Нобелевской премией мира;

5. Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;

6. Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;

7. Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.

Ни к одной из этих категорий писатель Комков, кажется, не относится.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира следует вспомнить Гитлера (1939), Муссолини (1934) и Сталина (дважды - 1945, 1948). Почему-то диктаторы и агрессоры из кожи вон лезут, чтобы получить именно эту премию.

Напомню, что неделю назад Гарвардский университет присудил Владимиру Путину свою знаменитую Шнобелевскую премию за 2020 год.

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