ФСБ отказалась проверять информацию о слежке за Навальным накануне отравления

ФСБ ответило отказом на депутатский запрос главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина с требованием проверить, велась ли слежка за Алексеем Навальным накануне его отравления.

«Оснований для проведения органами федеральной службы безопасности обозначенных в обращении проверок не установлено», — говорится в ответе ФСБ, который опубликовал Яшин в Twitter.

В запросе он упоминал статью «Московского комсомольца», вышедшую на следующий день после отравления — в ней со ссылкой на источники в силовых структурах газета в деталях рассказывает о передвижениях политика, в том числе о квартире, в которой он останавливался, напоминает «Медиазона».

Яшин требовал проверить, «действительно ли сотрудниками силовых структур (в частности — ФСБ России) осуществлялась тайная слежка» за Навальным.