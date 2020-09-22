Главное в политике за 22 сентября

ГЛАВНОЕ

• ФСБ отказывается разъяснить журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову суть предъявленного обвинения в госизмене — он находится в СИЗО с 7 июля.

• Защита Сафронова требует уточнить при каких обстоятельствах, по мнению следствия, журналиста привлекла к сотрудничеству чешская разведка, какие конкретно задания он выполнял, от кого их получил, кому и в какой форме передал секретные сведения.

• Материалы Сафронова не устраивали многих влиятельных героев его публикаций: преследование Ивана стало местью за заметки, уверены его коллеги, создавшие специальный сайт, посвященный журналисту. Они требуют, чтобы процесс был гласным, а все материалы дела — открыты для общества.

• Доля в одном из самых известных отечественных туроператоров с миллиардными доходами принадлежит супруге куратора дела Сафронова, главы Следственного управления ФСБ Василия Петухова, пишут «Открытые медиа».

• Сафронова задержали и арестовали 7 июля, обвинив в госизмене.

• Версию о преследовании Сафронова от главного редактора NT Евгении Альбац читайте здесь.

НАВАЛЬНЫЙ

• Затянувшуюся доследственную проверку по делу Алексея Навального в Кремле объяснили тем, что соратники политика вывезли ряд улик.

• Ранее сообщалось, что немецкие специалисты обнаружили следы «Новичка» на бутылке из гостиничного номера Навального, которую в Берлин привезли соратники политика.

• «Жалеем, что не увезли больше. Потому что, если в России «не нашли» яда даже в крови Навального, то бутылки и все остальное выкинули бы сразу. А Песков задорно шевеля устами рапортовал бы, что все идеально чисто», — прокомментировал заявление Кремля сотрудник ФБК Георгий Албуров.

• Навальный сам мог принять яд, предположил президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном — об этом сообщает газета Le Monde.

• У Навального с российской властью стилистические разногласия, пишет политолог Сергей Медведев: «Навальный, его семья, его соратники создали совершенно уникальную стилистику, человечную, остроумную и легкую, другой стиль жизни».

РЕПРЕССИИ

• Обвинение запросило 240 часов обязательных работ для бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, обвиняемой по уголовному делу об участии в деятельности «нежелательной организации».

• Кассационный суд сократил срок фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову до двух с половиной лет и перевел в колонию-поселение — защита просила отменить приговор и прекратить производство по делу.

• Наказания за нарушение территориальной целости России одобрила Госдума в первом чтении.

• Более 250 уголовных дел возбуждено в Белоруссии против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников акций протеста с начала кампании по выборам главы государства.

ЭПИДЕМИЯ

• В мире выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом — в России Число новых случаев превышает 6 тыс. четвертый день подряд.

• COVID-19 подтвердился у глав Адыгеи Мурата Кумпилова и Алтайского края Виктора Томенко.

• Великобритания вновь ввела «мягкие» карантинные меры.