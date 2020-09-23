Страны Европы подтверждают отказ признать Лукашенко в качестве президента Белоруссии

UPD: К странам, которые не признали инаугурацию присоединились Чехия и Дания.

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Представители Германии, Эстонии, Литвы, Латвии и Словакии вновь заявили о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии, несмотря на проведенную сегодня церемонию инаугурации. Ранее результаты выборов президента в Белоруссии не были признаны главами государств и правительств стран ЕС.

О том, что Германия не признает Лукашенко президентом, сегодня заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Для церемонии в Минске нет никакой легитимации, подчеркнул он и подтвердил, что Берлин не считает пошедшие 9 августа выборы свободными и демократическими.

«Литва не признает Лукашенко законно избранным президентом. Тайные и напыщенные церемонии инаугурации данного факта не опровергнут и иллюзии законности не создадут», — сказал президент страны Гитанас Науседа.

О непризнании Лукашенко со стороны Словакии сообщил глава МИД страны Иван Корчок.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что «сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат».

Пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис указал, что инаугурация лишь углубляет политический кризис в Белоруссии. Он вновь указал, что выборы президента не были честными и свободными, а Латвия не считает Лукашенко законным президентом.