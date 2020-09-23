Активисты подвели итоги «Умного голосования-2020» и объявили старт кампании-2021

В сентябре кандидаты, поддержанные технологией «Умное голосование» от Алексея Навального, завоевали 141 депутатский мандат: 18 в региональных парламентах и 123 в муниципальных собраниях крупнейших городов страны. Всего кампания поддержала 1171 кандидата в 39 регионах.

«В целом ряде регионов «Единая Россия» потеряла множество мандатов, а в парламентах трех крупных городов — Новосибирска, Томска и Тамбова — лишилась большинства. Теперь мы уверены, что у нас есть инструмент для того, чтобы разгромить «Единую Россию» на федеральных выборах», — говорится на сайте «УГ».

Активисты отмечают, Сергей Бойко, координатор новосибирского штаба Навального, стал депутатом городского совета Новосибирска, а в Томске мандаты в городской думе получили координатор штаба Ксения Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фатеев.

«Огромные объемы досрочного голосования позволили существенно исказить волеизъявление граждан и отобрать десятки или даже сотни мандатов у кандидатов от «Умного голосования» в Липецке, Воронеже, Иванове, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и многих других городах», — подчеркивают соратники Навального.

На выборах в Государственную думу в 2021 году россиянам предстоит выбрать 225 депутатов по одномандатным округам. Поэтому «Умное голосование» объявляет о старте новой кампании.