Кремль: Le Monde «совсем не точна в формулировках» из разговора Путина и Макрона о Навальном

Статья Le Monde, где описывается разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном, не точна в формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в формулировках. И справедливости ради, она вряд ли могла быть точна. Иначе бы это означало, что наши французские коллеги сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике, — цитирует Пескова РБК.



«Если французский коллега Владимира Путина имеет какие-то обвинения в адрес Российской Федерации и российского президента в контексте истории с берлинским пациентом, то, конечно, мы с этим категорически не согласны. Но вместе с тем мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть», — отметил Песков.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Путин в разговоре с Макроном отзывался о Навальном с презрением и называл его баламутом в интернете. Кроме того, он заявлял, что оппозиционер уже симулировал различные болезни, а также использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа депутатов и чиновников. Путин также в качестве одной версий отравления оппозиционера назвал то, что Навальный сам проглотил яд.

Публикация французского издания появилась на его сайте перед выступлением Макрона на сессии Генассамблеи ООН, где он призвал Россию «полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». Макрон в речи подчеркнул, что Франция не потерпит нахождение химического оружия в Европе или России.