Оппозиция призвала к бессрочному протесту после инаугурации Лукашенко

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал к бессрочной акции неповиновения протесту после тайной инаугурации Александра Лукашенко.

«У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения», — заявил Латушко.

Telegram-канал NEXTA также призвал всех жителей страны выходить на акции протеста в 18:00.