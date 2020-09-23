В Минске появились слухи о тайной инаугурации Лукашенко

У Дворца независимости в Минске с утра замечено скопление техники и военных, проспект Независимости перекрыт — жители подозревают, что это может быть инаугурация Александра Лукашенко, пишет TUT.BY.

В соответствии с Конституцией Белоруссии инаугурация главы государства должна состояться не позднее 9 октября. Но даты официально не объявляли. Не получали приглашений, по данным TUT.BY, ни депутаты, ни послы, ни министры.

«Скорее всего, во Дворце проходит репетиция инаугурации. Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон», — рассказал источник TUT.BY знакомый с ситуацией.

Между тем президентский кортеж прибыл во Дворец Независимости.