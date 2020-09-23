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Страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

23.09.2020

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2». Это следует из циркуляра, выпущенного от имени всех клубов, входящих в Международную группу, передает РБК. Решение, как ожидается, еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», — говорится в документе.

В июне сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2». «Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков», — указано в циркуляре.

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