«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф» за $5,5 млрд

«Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф-банк. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд, передает РБК.

Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива. TCS подчеркивает, что хотя компании намерены осуществить сделку, окончательного решения по ней еще нет, как и окончательных условий продажи. Сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. Сделка должна получить одобрение на собрании акционеров «Яндекса».



В апреле 2020 года Олег Тиньков, объявивший о борьбе с лейкемией, сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка. Он также передал права владения акциями (40,4%) TCS Group Holding (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») в семейный траст.