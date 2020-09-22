СМИ: Путин в разговоре с Макроном назвал Навального «симулянтом»

Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном, по утверждению источников газеты Le Monde, назвал Алексея Навального «симулянтом» и «нарушителем законов». Об этом сообщает «Эхо Москвы», отмечая, что публикация об этом должна появиться в завтрашнем номере французского издания.

Источники Le Monde говорят, что Путин отзывался о Навальном с презрением и называл его баламутом в интернете. Кроме того, он заявлял, что оппозиционер уже симулировал различные болезни, а также использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа депутатов и чиновников.

Источники Le Monde уверяют также, что Путин объяснил отсутствие уголовного дела по факту отравления Навального нулевой реакцией Парижа и Берлина на запросы Генпрокуратуры России. Он также предложил другие версии случившегося с политиком. В качестве одной из них Путин предложил рассмотреть латвийский след, поскольку там живет один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок». В качестве другой версии, как утверждается, Путин предположил то, что Навальный сам проглотил яд. Макрон, как отмечается, обе версии отверг.