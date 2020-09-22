Маша Слоним: Новые коронавирусные ограничения в Англии

Выступление Бориса Джонсона в Парламенте.

Новые ограничения в Англии:

Это не возвращение к локдауну

Работа Парламента будет продолжена при соблюдении правил безопасности

С четверга пабы и рестораны будут обслуживать только за столами, а не у барной стойки и закрываться в 10.00 вечера

Требование носить маски обслуживающему персоналу магазинов и ресторанов

Правило "больше 6 не собираться" остается в силе.

Максимум 15 человек - на свадьбах, но 30 на похоронах

С 1 октября - приостанавливаются спортивные состязания

Штрафы - за не ношение маски 200 фунтов на первый раз обычным людям.

10.000 фунтов - за несоблюдение правил владельцам и работникам общепита и гостиниц.

В остальном - большая часть экономики будет продолжать работать.

Мойте руки и защищайте наиболее уязвимых, друг друга и NHS

И, как и ожидалось, те, кто может работать из дома, пусть работают из дома.

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