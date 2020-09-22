Маша Слоним: Новые коронавирусные ограничения в Англии

Выступление Бориса Джонсона в Парламенте.
Новые ограничения в Англии:
Это не возвращение к локдауну
Работа Парламента будет продолжена при соблюдении правил безопасности
С четверга пабы и рестораны будут обслуживать только за столами, а не у барной стойки и закрываться в 10.00 вечера
Требование носить маски обслуживающему персоналу магазинов и ресторанов
Правило "больше 6 не собираться" остается в силе.
Максимум 15 человек - на свадьбах, но 30 на похоронах
С 1 октября - приостанавливаются спортивные состязания
Штрафы - за не ношение маски 200 фунтов на первый раз обычным людям.
10.000 фунтов - за несоблюдение правил владельцам и работникам общепита и гостиниц.
В остальном - большая часть экономики будет продолжать работать.
Мойте руки и защищайте наиболее уязвимых, друг друга и NHS
И, как и ожидалось, те, кто может работать из дома, пусть работают из дома.