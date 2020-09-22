Госдума в первом чтении одобрила повышение НДПИ на металлы и удобрения

Госдума одобрила в первом чтении повышение НДПИ для металлургов и производителей удобрений в 3,5 раза. Повышенный налог начнет действовать с января 2021 года, передает «Интерфакс». Также депутаты одобрили отмену льготной экспортной пошлины на некоторые виды нефти.

Повышение НДПИ должно дать бюджету порядка 56 млрд руб. в год, а от нефтяников ждут 237 млрд руб. дополнительных поступлений ежегодно.

От первой инициативы в наибольшей степени могут пострадать ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим», писал «КоммерсантЪ». «Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам», — говорил собеседник «Ъ» в одной из крупных промышленных компаний.