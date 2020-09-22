В Белоруссии заведено более 250 уголовных дел против участников президентских выборов и протестов

С начала кампании по выборам президента Белорусиии, за четыре с половиной месяца, в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников акций протеста. Как сообщают в правозащитном центре «Весна», в основном дела возбуждены по статьям о массовых беспорядках, нарушении общественного порядка, сопротивлении и насилии в отношении представителей власти.

Кроме того, по статье об уклонении от уплаты налогов задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний, которые помогали штабам альтернативных кандидатов или пострадавшим во время акций протеста.

В списке правозащитников 200 имен людей, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. 68 человек уже признаны политическими заключенными.