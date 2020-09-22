Депутаты в первом чтении одобрили наказание за нарушение территориальной целостности России

Госдума в первом чтении утвердила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за отчуждение части территории России и «иные действия», направленные на нарушение территориальной целостности страны. Как пишет Znak.com, депутаты также одобрили законопроект, позволяющий привлекать граждан к административной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны.

«Мы ввели административную преюдицию за призывы. Если человек делает это впервые, наступает административная ответственность. Если он в течение года продолжает этим заниматься, начинается уже уголовная ответственность. За иные действия наказание уже более тяжелое. Мы надеемся, что нормы будут применяться крайне редко и скорее будут служить охраной нашей Конституции», — отметил депутат Павел Крашенинников.

За действия, направленные на отчуждение территории РФ, гражданам грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Статья инкриминируется в том случае, если действия нарушителя не квалифицируются как вооруженный мятеж или публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. Дела по новой статье будут рассматривать суды уровня субъекта региона, а также окружные военные суды.

В части административной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 60 тыс. руб., должностным лицам — от 60 тыс. до 100 тыс. руб., юридическим — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.