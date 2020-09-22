Сергей Медведев: У Навального с российской властью стилистические разногласия

Какие удивительные посты пишет Навальный после своего возвращения. Причем мне сейчас все равно, пишет ли или диктует он сам (ясно что нет), Юлия, Кира Ярмыш – тексты порождает некий коллективный Навальный, который возник вокруг образа Алексея. И что здесь важно – Навальный, его семья, его соратники создали совершенно уникальную стилистику, человечную, остроумную и легкую, другой стиль жизни. Во-первых, они все по-настоящему красивы – не журнально-глянцевой красотой, а глубинной, связанной с личностью. А во-вторых, сам их внешний вид, одежда, поведение, публичность личной жизни, манера одеваться (у АН скорее американская) принципиально альтернативны принятой здесь стилистике власти – громоздкой, пафосной и глубоко провинциальной. Глядя на это фото, начинаешь думать, что это какая-то другая форма жизни, отличная от текущей российской, здесь так не одеваются, не улыбаются, не говорят о своих чувствах, словно вокруг Навального происходит улучшающий отбор русского человека, а во власти и на подступах к ней – ухудшающий, производящий на свет гоголевских персонажей, то ли губернскую элиту из «Ревизора», то ли нечисть из «Вия». У Навального, как у Синявского, с российской властью стилистические разногласия.

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