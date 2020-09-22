Ивану Сафронову так и не разъяснили суть обвинений

Следователь ФСБ Александр Чабан отказался разъяснить бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову суть предъявленного обвинения в госизмене. Об этом, как пишет «Новая газета» сообщил адвокат Иван Павлов.

Ранее следователь сказал адвокату, что удовлетворил ходатайство бывшего журналиста, которое тот направил 9 сентября. Однако на очередном следственном действии Чабан не предоставил Сафронову никаких сведений.

«Вчера, когда я присутствовал на одном из мероприятий, я задал следователю прямой вопрос. Следователь сказал, что «не так понял» ходатайство, что он счел его просто ходатайством о проведении некоторого следственного действия и что предъявлять документов, о которых ходатайствовал Иван, он не собирался и не собирается и впредь», — рассказал Павлов.

Ранее следователь говорил, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия». Адвокаты хотели уточнить, при каких обстоятельствах, по мнению следствия, Сафронова привлекла к сотрудничеству чешская разведка, какие конкретно задания он выполнял после этого, от кого именно их получил, кому и в какой форме передал сведения.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля, он находится в СИЗО «Лефортово».