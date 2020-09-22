Песков объяснил длительность проверки по делу Навального вывозом его соратниками улик

Из-за того, что соратники Алексея Навального вывезли ряд улик, правоохранительные органы испытывают проблемы при проверке произошедшего с ним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что немецкие специалисты обнаружили следы «Новичка» на бутылке из гостиничного номера Навального, которую в Берлин привезли соратники политика.

И жалеем, что не увезли больше. Потому что, если в России «не нашли» яда даже в крови Навального, то бутылки и всё остальное выкинули бы сразу. А Песков задорно шевеля устами рапортовал бы, что всё идеально чисто https://t.co/khBzPhjbhY — Георгий Албуров (@alburov) September 22, 2020

21 сентября транспортная полиция продлила доследственную проверку, «инициированную в связи с госпитализацией» Алексея Навального. В ведомстве сообщили, что опросили около 200 человек, направили запросы в компетентные органы Германии, Швеции и Франции. Действия полиции направлены скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование, заявлял директор ФБК Иван Жданов.

Песков также прокомментировал требование Навального вернуть изъятую у него одежду: «При все уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль».