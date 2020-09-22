Close

Песков объяснил длительность проверки по делу Навального вывозом его соратниками улик

22.09.2020

Из-за того, что соратники Алексея Навального вывезли ряд улик, правоохранительные органы испытывают проблемы при проверке произошедшего с ним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что немецкие специалисты обнаружили следы «Новичка» на бутылке из гостиничного номера Навального, которую в Берлин привезли соратники политика.

21 сентября транспортная полиция продлила доследственную проверку, «инициированную в связи с госпитализацией» Алексея Навального. В ведомстве сообщили, что опросили около 200 человек, направили запросы в компетентные органы Германии, Швеции и Франции. Действия полиции направлены скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование, заявлял директор ФБК Иван Жданов.

Песков также прокомментировал требование Навального вернуть изъятую у него одежду: «При все уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.