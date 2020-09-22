Финразведка США смогла получить данные об операциях российских банков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN, пишет РБК.



Банки уведомляли FinCEN о транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подозрительными экспертам показались транзакции, например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.



Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) — на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году.