Руководителей «Общины Виссариона» заподозрили в психологическом насилии над последователями

Следственный комитет подтвердил задержание руководства красноярской религиозной организации «Церковь Последнего Завета».

С 1991 по 22 сентября 2020 года организацией руководили Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, сообщают в СК.

«По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью», — отмечается в пресс-релизе.

Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. Им планируется предъявить обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.