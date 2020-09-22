Путин принял отставку губернатора Белгородской области

Президент Владимир Путин освободил от должности губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Об этом сообщили в Кремле.

Еще 17 сентября Савченко написал заявление о досрочном выходе в отставку, он планирует перейти в Совет Федерации. Савченко тогда же представил региональным министрам назначенного вице-губернатора Дениса Буцаева, бывшего чиновника администрации Подмосковья и экс-директора «Российского экологического оператора». Сегодня областная дума назначила Буцаева и.о. главы региона по рекомендации Савченко, передает «Интерфакс». Также депутаты наделили бывшего губернатора полномочиями члена Совета Федерации.

Евгений Савченко в октябре 1993 года был назначен, а в декабре 1995 и в мае 1999 избран главой администрации Белгородской области. С 1996 года по 2001 год являлся членом Совета Федерации. В мае 2003 года был избран губернатором. В 2007 году уже областная Дума наделила его полномочиями губернатора. В 2012 и 2017 годах Савченко избирался на пост главы региона.