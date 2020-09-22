Коллеги Ивана Сафронова создали сайт в его поддержку

Коллеги журналиста, советника главы «Роскосмоса», которого обвинили в госизмене, создали в его поддержку специальный сайт.

«7 июля сотрудники ФСБ задержали на выходе из дома известного журналиста Ивана Сафронова. Его держат в самом закрытом изоляторе России – Лефортово. В измене Родине, вопреки логике, обвинили журналиста, никогда не имевшего доступа к государственной тайне», — говорится на ресурсе.

Авторы сайта уверены в невиновности Сафронова и убеждены, что его преследуют за журналистскую деятельность: «Как журналисты мы знаем, что материалы Сафронова не устраивали многих влиятельных героев его публикаций: преследование Ивана стало местью за заметки. Мы считаем, что необоснованное преследование может коснуться каждого гражданина России».



Коллеги требуют, чтобы процесс над Сафроновым был гласным, а все материалы дела — открыты для общества, инициаторы его преследования — названы, а журналист — освобожден.