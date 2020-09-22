Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову снизили срок и переводят в колонию-поселение

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, Жукову снизили срок до двух с половиной лет в колонии-поселении.

Ранее его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорили к трем годам колонии общего режима. На акции 27 июля 2019 года Жуков сделал жест в сторону забрала одного из нацгвардейцев, тот успел отдернуть голову — рука активиста шлема не коснулась, напоминает Чиков.