Экс-координатору «Открытой России» запросили 240 часов обязательных работ по делу о «нежелательной организации»

В Краснодаре обвинение запросило 240 часов обязательных работ для бывшего координатора «Открытой России» Яны Антоновой, обвиняемой по уголовному делу об участии в деятельности «нежелательной организации». Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Оглашение приговора Антоновой назначено на 2 октября.

Дело о «нежелательной организации» против Антоновой было возбуждено 9 апреля 2019 года. Оно стало третьим по счету по данной статье. 21 мая 2019 года активистке было предъявлено обвинение. Формальная причина для возбуждения дела — два репоста записей «Открытой России» в фейсбуке и пикет памяти Бориса Немцова.