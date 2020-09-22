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Еще два российских губернатора сообщили о заражении коронавирусом

22.09.2020

Коронавирусная инфекция подтвердилась у глав Адыгеи Мурата Кумпилова и Алтайского края Виктор Томенко.

«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в лёгкой форме», — написал в Instagram Кумпилов. 

«Губернатор Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы — тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе Томенко. 

17 сентября сообщалось, что коронавирус обнаружили у главы Пермского края Дмитрия Махонина.

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