Главное в политике за 18 сентября

ГЛАВНАЯ

• Суточный прирост заболеваемости коронавирусом вернулся к летним рекордам — в России за сутки выявлено 5905 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число новых заболевших за сутки с 20 июля.

• Власти Москвы ожидают до 1500 ежедневно выявляемых случаев, но карантинных ограничений вводить не планируют. Рост заболеваемости мэр Сергей Собянин связывает с увеличением количества проводимых тестов.

• На повторный карантин ушел Израиль — в стране вновь закрылись школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Жителям страны разрешено удаляться от дома на расстояние более 500 метров лишь в исключительных случаях.

• По данным университета Джона Хопкинса, в мире уже более 30 млн человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Наибольшая заболеваемость в США, Индии, Бразилии и России.

• Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса «вышла из-под контроля».

• Шнобелевскую премию в области медицинского образования «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», получили Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, а также лидеры Великобритании, Бразилии, Мексики, Индии и Туркмении.

• Ссылаясь на эпидемию власти в регионах России отказывают медикам в проведении акции, посвященной невыплатам федеральных и региональных коронавирусных надбавок.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Правительство сократит финансирование программы, в рамках которой закупаются дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний — с 2021 по 2023 годы Минздрав недополучит более 19,5 млрд руб.

• 5,27 млрд руб. правительство выделит на реконструкцию Белого дома.

• Совокупный доход 100 самых богатых госслужащих и депутатов составил 65,8 млрд руб., что на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года, подсчитал Forbes.

БЕЛОРУССИЯ

• Продолжают работу пункты пропуска на границах Белоруссии с Литвой и Польшей — 17 сентября о закрытии границ заявил Лукашенко.

• Голодовку в СИЗО объявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак — ему предъявили обвинение по статье об угрозе национальной безопасности.

• В Минске задержали координатора волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Марию Рабкову.

РЕПРЕССИИ

• Суд отправил на 10 суток под арест директора «Открытой России» Андрея Пивоварова — только вчера он вышел из спецприемника, где провел две недели.