Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии

Введение санкций ЕС против Белоруссии за фальсификацию выборов и насилие против граждан откладывается из-за позиции Кипра. Представители Кипра требуют одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря, передает DW.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил действия Кипра в своем твите, заявив, что это «посылает неверный сигнал белорусам, нашему обществу и всему миру».

Вопрос санкций теперь будет решаться на встрече лидеров стран Евросоюза, которая пройдет 24-25 сентября.