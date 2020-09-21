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Совет ЕС рассмотрит отношения с Россией в контексте отравления Навального в октябре

21.09.2020

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассмотрит отношения с Россией в контексте отравления Алексея Навального на следующем заседании в октябре. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Сегодня транспортная полиция продлила доследственную проверку инцидента. В ведомстве сообщили, что опросили около 200 человек, направили запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, Швеции и Франции. 

Соратники Навального говорят, что проверка должна была закончиться за 30 дней и ее продление незаконно.

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