Совет ЕС рассмотрит отношения с Россией в контексте отравления Навального в октябре

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассмотрит отношения с Россией в контексте отравления Алексея Навального на следующем заседании в октябре. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Сегодня транспортная полиция продлила доследственную проверку инцидента. В ведомстве сообщили, что опросили около 200 человек, направили запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, Швеции и Франции.

Соратники Навального говорят, что проверка должна была закончиться за 30 дней и ее продление незаконно.