Тихановская рассказала Европарламенту о списке чиновников для санкций

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в Европарламенте сообщила, что подготовила список чиновников страны для введения против них санкций.

«Я составила список людей, которые участвовали в жестком подавлении протестов. Санкции против этих людей могли бы быть приняты в рамках «акта Магнитского» ЕС», — передает ее слова РБК.

Конкретных имен Тихановская не назвала. Но призвала ЕП рассмотреть возможность начать расследование в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека по отношению к протестующим в Белоруссии. Также она предложила европарламентариям рассмотреть возможность создания международной коалиции для переговоров между координационным советом оппозиции и Александром Лукашенко.

Ранее Европарламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии, в которой говорится, что депутаты не признают Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от Европейского союза введения санкций против него и поддерживающих его россиян.