Аббас Галлямов о будущем белорусского протеста

Глобальную цель - немедленный захват власти - придётся заменить целями локальными. Первая из них - освобождение арестованных накануне кампании оппозиционных политиков и задержанных по ее итогам участников протестов - начиная, естественно, с Колесниковой. Вторая цель - официальная регистрация новой оппозиционной партии. Третье - демократизация избирательного законодательства и либерализация правил проведения массовых мероприятий. Лукашенко в достаточной степени напуган и может пойти на компромисс. Он, собственно, о нем уже говорил. Но поскольку полуизбранный глава государства известен как человек, который обманет и даже глазом не сморгнёт, на него нужно продолжать давить с помощью уличного протеста и забастовок. Чтобы означенные требования были удовлетворены, нужно продемонстрировать их массовую поддержку. Протестующим, однако, придётся заявить, что в случае выполнения их условий, они признают право Лукашенко оставаться на своём посту до конца срока.

Параллельно надо решать задачу институционализации протеста. Нужно создавать собственную партию. Последняя должна обеспечить победу оппозиционных кандидатов на выборах в местные советы, а затем и в нижнюю палату Национального собрания. Советы нужны не только для захвата власти на местах; помимо прочего они ещё и формируют верхнюю палату белорусского парламента.

Партстроительство предполагает активную работу на земле - создание местных подразделений и низовой активизм. Заняться этим нужно как можно скорее, пока революционный запал не угас и массами не овладели уныние. Один большой протест должен рассеяться на множество мелких, с локальными требованиями. В ближайшие годы власть должна быть ограничена локальными выступлениями граждан и борьбой с недовольными на множестве фронтов - от экологического до экономического, социального и, естественно, политического.

Если свергнуть власть не получается, то ее можно хотя бы ограничить. Атмосфера в стране вполне позволяет надеяться на то, что это возможно. Трансформация режима при самом Лукашенко, конечно, будет носить ограниченный характер, однако в качестве первого шага и это неплохо.

Зато дальнейший транзит пойдёт более гладко, ведь промежуточные институты будут уже выстроены.

Источник