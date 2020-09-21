Часть кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться для депутатов и сенаторов

Кокаин, обнаруженный два года назад на территории российского посольства в Буэнос-Айресе, возможно, предназначался для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Об этом в своем расследовании пишет центр «Досье».

Журналисты ссылаются на показания Михаила Казанцева, бывшего командира одной из частей Внутренних войск МВД, с которым Андрей Ковальчук обсуждал поиски частного самолета для перевозки в Европу «шкур морских котиков» (под видом шкур пытались переправить кокаин).

Эксперты и участники обоих процессов, опрошенные «Досье», сходятся во мнении: спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость инцидента и избежать сложного и полного изучения всех аспектов дела, а также скрыть возможную роль высокопоставленных российских и аргентинских чиновников в контрабанде наркотиков, пишут в выводах авторы доклада.