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Президенты Польши, Литвы и Румынии предложили ЕС установить безвизовый режим для белорусов

21.09.2020

Президенты Польши, Литвы и Румынии предлагают Европейскому союзу ввести безвизовый режим для белорусов, а также принять программу помощи народу страны.

«Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский Союз - как крупная глобальная экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси», — говорится в их совместном заявлении.

По мнению его авторов, пакет должен включать:

· - содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах по вступлению в ВТО;

· - безвизовый режим при наличии необходимых условий;

· - содействие диверсификации энергетики и энергетической безопасности Белоруссии;

· - доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Белоруссии;

· - увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций.

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