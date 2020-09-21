Иван Жданов о «расследовании» отравления Навального

Сегодня Киру Ярмыш вызвали на 16:30 вызвали на опрос к майору транспортной полиции Томска Руслану Семашко. На завтра вызывают оператора Павла Зеленского. Следователь звонил и Георгию Албурову.

В пятницу на этот опрос ходил Илья Пахомов. Ранее было опрошено 6 сотрудников.

Сотрудники ФБК сейчас и в дальнейшем не будут ходить на эти опросы, по многим причинам.

1. Максимальный срок проверки в 30 дней прошел и должно быть вынесено процессуальное решение о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 3 ст. 144 - 145 УПК РФ). Его нет. В законе вообще нет никакой возможности для продления этого срока без процессуального решения. Сейчас все материалы проверок и «по факту госпитализации», по нашим заявлениям находятся в Транспортной полиции города Томск.

Мы еще могли позволить себе ходить на опросы в рамках проверки в законные сроки, но теперь для этого нет вообще никаких законных оснований.

2. Мы подавали заявления на возбуждение уголовного дела о покушении на убийство и жизнь общественного деятеля. Расследует такие дела следственный комитет. Транспортная полиция специализируется скорее на кражах или хулиганстве в электричке. Пусть на этом и специализируется. Никакого отношения к расследованию это не имеет;

3. После 5ти-часового опроса Ильи Пахомова по характеру этих вопросов стало понятно, что цель этих опросов скорее что-то слить в помойные телеграм-каналы;

4. Возможно, самое важное. У Алексея Навального в рамках проверки забрали личные вещи, которые были на нем. Очевидно, что Навальному не хотят выдавать эти вещи. Как и не показывают видео с камер наружного наблюдения в гостинице. Очень вероятно, что это главная их цель – не выдавать вещи. Юристы Алексея Навального официально направляют заявление с требованием возврата этих вещей.

Все, что сейчас происходит направлено скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование. В этом мы участвовать не будем.

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