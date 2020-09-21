Потерпевшие по делу Фургала требуют с него 1,5 млрд рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей в качестве возмещения морального ущерба, причиненного в результате убийства их родственников. Об этом, как передает ТАСС, заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина, рассматривающая жалобу на арест $400 тыс., принадлежащих родственнице Фургала.

«Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд руб. в виде компенсации морального ущерба. Они признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела», — сообщила судья.

По ее словам, в рамках обеспечения требований иска Басманным судом Москвы были арестованы $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой, которая является родственницей бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой.

Ранее Фургалу предъявили обвинение в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского, а также бизнесмена Евгения Зори.