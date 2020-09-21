Навальный потребовал от силовиков вернуть ему одежду

Алексей Навальный потребовал вернуть одежду, в которой он был в день отравления 20 августа.

«30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок», — пишет политик.

Юристы Навального официально направляют заявление с требованием возврата вещей, сообщил директор ФБК Иван Жданов.