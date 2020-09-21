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В Лос-Анджелесе вручили телевизионные премии «Эмми»

21.09.2020

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения «Эмми» — главной телевизионной премии года. Награду в главной категории — «Лучший драматический сериал» — получил сериал «Наследники», передает «Би-би-си»

Победителем в категории «Комедийный сериал» стал «Шиттс Крик», получивший 9 статуэток. Лучшим актером в драматическом сериале стал Джереми Стронг за роль в «Наследниках». Статуэтка за лучшую женскую роль в драматическом сериале досталась Зендее за роль в «Эйфории». В категории «Лучший мини-сериал» победили «Хранители». Реджина Кинг получила награду как лучшая актриса мини-сериала за роль в «Хранителях».

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