В Лос-Анджелесе вручили телевизионные премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения «Эмми» — главной телевизионной премии года. Награду в главной категории — «Лучший драматический сериал» — получил сериал «Наследники», передает «Би-би-си».

Победителем в категории «Комедийный сериал» стал «Шиттс Крик», получивший 9 статуэток. Лучшим актером в драматическом сериале стал Джереми Стронг за роль в «Наследниках». Статуэтка за лучшую женскую роль в драматическом сериале досталась Зендее за роль в «Эйфории». В категории «Лучший мини-сериал» победили «Хранители». Реджина Кинг получила награду как лучшая актриса мини-сериала за роль в «Хранителях».